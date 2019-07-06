Yılmaz Lecce

BURAK Yılmaz’ı transfer etmek için Beşiktaş’ın kapısını aşındıran Lecce’nin, “Hayır” cevabına rağmen bu sevdadan vazgeçmediği ortaya çıktı. İtalyan basını, tecrübeli golcü için Lecceli yöneticilerin hala Siyah-Beyazlı ekiple temasta olduğunu ve Burak Yılmaz transferinin her an bitebileceğini duyurdu. İtalyan basınına bilgi veren Lecceli yöneticiler de, “Müzakereler küçük adımlarla da olsa devam ediyor. Golcü oyuncunun ve kulübünün olumlu cevap vermesi için temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir anlaşma hala mümkün. Türk kulübüyle bunun hangi şartlarda olacağı konusunda görüşmelerimiz var” şeklinde bilgi verdiler.

BEŞİKTAŞ ONAYLARSA

Daha önce Lecce’nin Burak görüşmelerinde olumsuz yanıt aldığını da belirten İtalyan basını, Beşiktaş’ın ikna olması ve Burak’ın satışına onay vermesi halinde oyuncunun da buna fazla direnmeyeceğini öne sürdü.

FARK 8 MiLYON EURO

UDİNESE, Beşiktaş’ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz için Siyah-Beyazlı kulübe 7 milyon euro önerdi. İtalyan basını, Beşiktaş’ın bu teklifi yetersiz bulduğunu ve 15 milyon euroda direttiğini iddia etti. Buna rağmen taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve bir uzlaşmaya varılabileceği belirtildi.

MEDEL İSTEKLİ

İNGİLİZ basını, Peri yenilgisinden sonra Medel’in West Ham görüşmeleri için gün saymaya başladığını bildirdi. “Medel hala West Ham’a gitmeye istekli” şeklinde başlık atan readwestham.com, geçen sezon yapılan pazarlıkların sonuçsuz kaldığını da hatırlattı. Medel’in Beşiktaş’la 1 yıl daha sözleşmesi var.