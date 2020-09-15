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  • Yılın transferinde sona gelindi! Fenerbahçe'nin Edin Visca inadı meyvesini vermek üzere
  • 15 Eylül 2020 Salı 20:28
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Yılın transferinde sona gelindi! Fenerbahçe'nin Edin Visca inadı meyvesini vermek üzere

Yılın transferinde sona gelindi! Fenerbahçe'nin Edin Visca inadı meyvesini vermek üzere

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Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen; son olarak da Marcel Tisserand'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yılın transferini gerçekleştiriyor: Edin Visca.

Fenerbahçe, uzun yıllardır peşinde koşturduğu Edin Visca transferini neticelendirmek üzere bir kez daha harekete geçti.

SABAH'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin ısrarla kadrosuna katmak istediği Boşnak yıldız için Medipol Başakşehir ile temasa geçtiği öğrenildi.

EDIN VISCA DA İSTİYOR

30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu ve sarı-lacivertli formayı giymek istediği öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde geride bıraktığımız sezonu ilk 5'te tamamlayan takımların 4'ünden önemli isimleri kadrosuna katan yönetimin, son şampiyon Başakşehir'den de Visca'yı renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Visca için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

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