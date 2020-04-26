Yılın transfer bombası! Mbappe Liverpool yolunda

Koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig'de futbol durdu. Ancak takımlar gelecek sezonun kadro yapılanmalarını gerçekleştirmek için kolları sıvadılar. İngiltere Premier Lig'de açık ara lider durumda bulunan Liverpool, transferde de büyük bir bomba patlatmak üzere.
Alman teknik adam Jürgen Klopp'un takımın başına geçmesi ile yeniden zirvedeki günlerini hatırlayan Merseyside ekibi, PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'yi gözüne kestirdi. Genç futbolcuyu Real Madrid'in de çok istediği biliniyor.
Le10sport'un haberine göre Jürgen Klopp, Mbappe’nin babası ile iletişime geçti ve Fransız yıldızı Liverpool’a transfer etmek istediğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından İspanyol kulübü Real Madrid'in de bir hamle yapması bekleniyor.
(Fanatik)
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”
Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”
G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.
Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.
Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.
Koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesi ve gelirlerin durmasıyla başlayan ekonomik krizden çıkış yolu arayan Galatasaray Kulübü, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu tercih etmişti. Galatasaray Yönetimi, tüm takımdan 8 Mayıs Cuma gününe kadar net bir cevap bekliyor. İndirimi kabul etmeyen oyuncuların satış listesine konulması da seçenekler arasında.
İngiliz basını Vedat Muriqi'nin, ara transfer döneminde Newcastle United tarafından takip edildiğini ve değerinin düştüğünü yazdı.