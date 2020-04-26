Yılın transfer bombası! Mbappe Liverpool yolunda

SPOR GÜNDEMİ

AKŞAM Özel Röportaj: Comolli değil Fenerbahçe başarısız AKŞAM Özel Röportaj: Comolli değil Fenerbahçe başarısız Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”

Türkiye'de korkumuz yok Türkiye'de korkumuz yok Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”

Galatasaray'ın transfer planı değişti Galatasaray'ın transfer planı değişti G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.

Kartal'a UEFA piyangosu Kartal'a UEFA piyangosu Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.

Galatasaray'da kritik tarih 8 Mayıs Galatasaray'da kritik tarih 8 Mayıs Koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesi ve gelirlerin durmasıyla başlayan ekonomik krizden çıkış yolu arayan Galatasaray Kulübü, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu tercih etmişti. Galatasaray Yönetimi, tüm takımdan 8 Mayıs Cuma gününe kadar net bir cevap bekliyor. İndirimi kabul etmeyen oyuncuların satış listesine konulması da seçenekler arasında.