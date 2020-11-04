Yılın Sporcusu Ozan Tufan oldu

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri 5. Kez İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyonla düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Türkiye Voleybol Milli Takım oyuncuları ve spor dünyasından birçok isim katıldı.
Gerçekleştirilen törende şu isimler ödül aldı:
Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral
Yılın Kadın Sporcusu: Avrupa Şampiyonu Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı
Yılın Sporcusu: Ozan Tufan
Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü
Yılın Takımı: Türkiye A Milli Futbol Takımı
U19 Avrupa Şampiyonu Genç Kız Milli Takımı, İslam Çupi Milliyet Ekstra Özel Ödülü
Türkiye Voleybol Federasyonu, Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’nün sahibi oldu.
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