Yılın Sporcusu Ozan Tufan oldu

IHA

İstanbul'da gerçekleştirilen Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde, Yılın Sporcusu Ozan Tufan seçildi.

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri 5. Kez İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyonla düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Türkiye Voleybol Milli Takım oyuncuları ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Gerçekleştirilen törende şu isimler ödül aldı:

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral

Yılın Kadın Sporcusu: Avrupa Şampiyonu Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı

Yılın Sporcusu: Ozan Tufan

Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü

Yılın Takımı: Türkiye A Milli Futbol Takımı

U19 Avrupa Şampiyonu Genç Kız Milli Takımı, İslam Çupi Milliyet Ekstra Özel Ödülü

Türkiye Voleybol Federasyonu, Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’nün sahibi oldu.