Yılın en iyi atlet adayları belirlendi

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Hollandalı Femke Bol ve Sifan Hassan, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ve Ababel Yeshaneh, Kenyalı Peres Jepchirchir, Faith Kipyegon ve Hellen Obiri, Büyük Britanyalı Laura Muir, Venezuelalı Yulimar Rojas, Jamaikalı Elaine Thompson-Herah, 2020 yılının en iyi kadın atlet adayları arasında yer aldı.
Bu yılın en iyi erkekler atlet adayları arasında ise ABD'li sporcular başı çekti. Bu ülkeden Donavan Brazier, Ryan Crouser ve Noah Lyles, Ugandalı Joshua Cheptegei ve Jacob Kiplimo, Kenyalı Timothy Cheruiyot, İsveçli Mondo Duplantis ve Daniel Stahl, Almanyalı Johannes Vetter ve Norveçli Karsten Warholm listeye girdi.
Atletizmseverler, Dünya Atletizm Birliğinin sosyal medya hesaplarından 15 Kasım Pazar gününe kadar oylamaya katılabilecek. Bu tarihlerin ardından en çok oyu alan 5'er kadın ve erkek sporcu, finale kalacak. Dünya Atletizm Birliği yönetim kurulunun oyları yüzde 50, kurum çalışanları ve taraftarların oyları ise yüzde 25'er oranda seçim sonuçlarına etki edecek.
Kazanan atletler, 5 Aralık Cumartesi günü duyurulacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
İtalya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgınına yönelik belirlenen sağlık protokollerine ilişkin ihlal olup olmadığını tespit etmek amacıyla Lazio Kulübü hakkında soruşturma başlattı.
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında 3 puan kazanmak istediklerini söyledi.
Galatasaray, dış transferle beraber iç transferde de düğmeye basıyor... Galatasaray, Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda 4 yeni transfer ve 3 yıldızla yeni sözleşme için masaya oturacak.
Galler Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs, bu ay oynanacak maçlarda takımının başında sahada yer alamayacak.