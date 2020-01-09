Yıldızların parası koleje gidecek

Çağlar Söyüncü 40, Cengiz Ünder 35 milyon euro. İki oyuncuya da Avrupa’nın devlerinden teklifler var. Satılırlarsa yüzde 5 yetiştirme payı Altınordu’nun kasasına girecek ve okul yapımına harcanacak.

AKŞAM ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

ÇAĞLAR Söyüncü ve Cengiz Ünder, Altınordu’nun iki büyük gururu. Dört büyükler dahil hiçbir takım aynı dönemde Avrupa’ya böyle yıldızlar gönderemezken, TFF 1. Lig’de oynayan Altınordu’nun yetiştirdiği iki yıldız takımlarının da gözdeleri. Özellikle Çağlar... 2016’da 2 milyon 650 bin euroya Altınordu’dan Alman Freiburg’a transfer olan Çağlar, burada gösterdiği performansla kısa sürede yükseldi. 2018’in yaz transfer döneminde 21 milyon 100 bin euroya Leicester City’e gitti. Çağlar burada stoperin kalesi olurken, dev kulüplerin de radarına girdi. Manchester City başta olmak üzere birçok dev kulübün talip olduğu 23 yaşındaki Çağlar’ın piyasa değeri 40 milyon euro. M.City’nin teklif ettiği para ise 62 milyon Pound.

İNGİLTERE’DEN TEKLİF VAR

Altınordu’dan yine 2016’da 4 milyon 800 bin euroya Başakşehir’e transfer olan Cengiz Ünder, burada hızla yükselip, 2017’de 14 milyon 250 bin euroya Roma’ya transfer oldu. İlk sezonunda Roma’da harika bir dönem geçiren Cengiz bu sezon yaşadığı sakatlıklara rağmen teklifler almaya devam ediyor. Piyasa değeri 35 milyon euro olan 22 yaşındaki oyuncuya Arsenal ve Chelsea’nin talip olduğu belirtiliyor. Altınordu şimdi bu oyuncuların satılması halinde, kulübün elde edeceği yüzde 5’lik geliri bekliyor. Zira Başkan M.Seyit Özkan bu parayla Altınordu altyapısında eğitim gören çocuklara okul yaptırma hayali kuruyor.

PROJE MALİYETİ 4 MİLYON TL

Çünkü Altınordu’nun alt yapısında eğitim gören çocuklar, Milli Eğitim’e bağlı Selçuk’taki okullarda eğitim alıyor. Bu da zaman ve mali açıdan çocukların futbol eğitimlerini ve öğrenimlerini olumsuz etkiliyor. Başkan Özkan, Çağlar ve Cengiz’den geleceğini düşündüğü kaynağın 4 milyon TL’lik bölümüyle okul yatırımı planlıyor. Bu şekilde hem zaman hem de ekonomik açıdan tasarruf öngörülüyor. Böylece aylık 1 milyon 200 bin TL olan Altınordu Tesisleri’nin giderlerinde de önemli bir tasarruf sağlanacak. Başkan Özkan bugüne kadar satılan oyunculardan elde edilen gelirlerin tümünü tesislere harcadı. Özkan, bu parayla Hasan Doğan Tesis Binası’nın yanı sıra biri hibrit çim olmak üzere 3 saha ve 1 tribün yaptırdı.

80 kilo süt, 100 yumurta

ALTINORDU Tesisleri’nde sadece futbol eğitim verilmiyor. Bunun yanında tarım ve hayvancılık konusunda da gençler eğitiliyor. Çocuklarla konuştuğunuzda zaten aldıkları eğitimin getirdiği özgüven ve enerji size de yansıyor. Buradaki çocukların bakımını yaptığı ineklerden günde 80 kilogram süt ve tavuklardan da ortalama 100 yumurta elde ediliyor. Tesislere ait bahçe ve seralarda sebze de yetiştiriliyor. Buralardan elde edilen organik ürünler, çocukların beslenmesinde kullanılıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKMAK YASAK

ALTINORDU’DA genç futbolcu adaylarına iletişim dersleri de veriliyor. Maç öncesi ve sonrası yapılacak konuşmalarda özgün içeriklerin kullanılmasına özen gösteriliyor. Türk futbolunda artık alay konusu olan klişelerden de uzak durulması tavsiye ediliyor. Genç futbolculara, “Önümüzdeki maçlara bakacağız” sözünü kullanmak yasaklanmış durumda. Gençlere daha çok taktik ve teknik konularda konuşmaları telkin ediliyor. Öte yandan Altınordu iletişim ekibi Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’ye de hala destek vermeyi sürdürüyor. İki oyuncunun yeni kulüplerinde hayatlarını kolaylaştıracak, iletişim taktikleri konusunda destek veriliyor.