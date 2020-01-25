Yıldızlar Çin'den kaçıyor

AKŞAM
11 milyonluk Wuhan kentinin Korona virisü sebebiyle dünyayla bağlantısı kesilirken, karantina uygulaması başlatılan şehirden yayılan görüntüler dehşeti daha da artırıyor. Kentteki her şey gibi spor faaliyetleri de durmuş durumda... Wuhan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olimpiyat boks elemeleri ve kadınlar futbol elemeleri bu kentten alındı. At yarışları ve futboldaki yeni yıl kupası ertelendi. Çin futbol liginde yeni sezon yaklaşırken, Süper Lig’de mücadele eden Wuhan Zall takımının durumunun ne olacağı da büyük merak konusu. Bazı futbolcuların başka takımlara gidebilecekleri belirtilirken, takımdan ilk ayrılan ise eski Trabzonlu Stephaine Mbia oldu.
SALGIN YAYILIRSA AVRUPA’YA
33 yaşındaki futbolcu, Wuhan Zall takımından ayrılarak kendisini daha güvenli hissedeceği, bir liman kenti olan Şangay kentinin yolunu tuttu. Shenhua’ya transfer olan futbolcunun, virüsün yayılması halinde Çin’i de terk edeceği belirtildi. Sadece o değil, Beşiktaş’ın eski yıldızı Talisca ve birçok önemli ismin, virüs sebebiyle Avrupa’nın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
MAÇLAR İPTAL OLDU
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