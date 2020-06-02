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aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 07:39
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Yıldız oyuncudan Beşiktaş'a mesaj: 'İsterseniz gelirim'

Yıldız oyuncudan Beşiktaş'a mesaj: 'İsterseniz gelirim'

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İspanyol ekibi Real Zaragoza ile yollarını ayırmaya hazırlanan Shinji Kagawa, eski kulübü Beşiktaş'a mesaj yolladı. 31 yaşındaki Japon orta saha, siyah-beyazlı yönetime, "İsterseniz gelirim" diyerek dönme isteğini iletti. Beşiktaş yönetimi ise bu teklife flaş bir yanıt verdi.

Beşiktaş'a eski futbolcusu Shinji Kagawa'dan sürpriz bir teklif geldi. İspanyol ekibi Zaragoza, küçülmeye gideceğini belirtip Japon futbolcudan kulüp bulmasını istedi. Bunun üzerine 31 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı yönetime "İsterseniz gelebilirim" diyerek dönme isteğini iletti. Gelen haberlere göre idareciler ise kesinlikle bonservis ödemeyeceklerini belirtip "Boşa çıkarsan düşünebiliriz" yanıtını verdiler.

BOATENG VE LJAJIC'İN DURUMUNA BAĞLI

Siyah-beyazlı kulübün, ayrılma ihtimali olan Boateng ve Ljajic'in yerine Kagawa'yı takviye edebileceği belirtilirken, şimdilik 31 yaşındaki yıldızı beklemeye aldıkları ifade edildi. Kagawa, TFF'nin getirmesi muhtemel yaş kriterine de takılmıyor.

(Fotomaç)

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