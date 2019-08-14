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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:49
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:57

Yıldız oyuncu transfer için İstanbul'a geliyor

Yıldız oyuncu transfer için İstanbul'a geliyor

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Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge bugün İstanbul'a geliyor. Yıldız isim yarın ise Trabzon şehrine ayak basacak.

Haber Global'in duyurduğu habere göre; dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge TK1968 sefer sayılı uçuşla Birmingham üzerinden bugün saat 16.35’te İstanbul’a geliyor. Bugün İstanbul’da kalacak.

İngiliz forvet yarın sabah 10.00’da ise TK2828 sefer sayılı uçuşla Trabzon’a uçacak ve Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapacak. Yıldız golcü annesi Grace Sturridge ile birlikte geliyor.

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Dünyaca ünlü yıldız transfer için Türkiye'ye geliyor
Dünyaca ünlü yıldız transfer için Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü yıldız transfer için Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge bugün İstanbul'a geliyor. Yıldız isim yarın ise Trabzon şehrine ayak basacak.

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