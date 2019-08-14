Yıldız oyuncu transfer için İstanbul'a geliyor

SPOR GÜNDEMİ

Dünyaca ünlü yıldız transfer için Türkiye'ye geliyor Dünyaca ünlü yıldız transfer için Türkiye'ye geliyor Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge bugün İstanbul'a geliyor. Yıldız isim yarın ise Trabzon şehrine ayak basacak.

Galatasaray Nzonzi'yi kadrosuna katıyor Galatasaray Nzonzi'yi kadrosuna katıyor Fenerbahçe'nin teklifini Şampiyonlar Ligi sebebiyle reddederek Galatasaray'ı tercih eden Nzonzi'nin transferi bitiyor. Oyuncunun kiralık evrakları kulübe ulaştı.

Süper şehirde Süper Final Süper şehirde Süper Final Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.

Ben Yedder resmen Monaco'da! Falcao geliyor... Ben Yedder resmen Monaco'da! Falcao geliyor... Galatasaraylıların merakla beklediği haber sonunda geldi. Bir forvet transfer etmeden Falcao'yu bırakmam diyen Fransız devi Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i renklerine kattığını açıkladı.

Ersun Yanal ikisinden birini istiyor Ersun Yanal ikisinden birini istiyor Orta sahaya yapılacak takviye konusunda ısrarcı olan Ersun Yanal, iki yıldızdan birini istiyor: Ya Fernandinho ya da Gustavo...

Beşiktaş forvet transferi için 3 aday belirledi Beşiktaş forvet transferi için 3 aday belirledi Transferde bir numaralı gündem maddesi forvet olan Beşiktaş, Güney Amerika ve Portekiz pazarına yöneldi.