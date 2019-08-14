Yıldız oyuncu transfer için İstanbul'a geliyor

Haber Global'in duyurduğu habere göre; dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge TK1968 sefer sayılı uçuşla Birmingham üzerinden bugün saat 16.35’te İstanbul’a geliyor. Bugün İstanbul’da kalacak.
İngiliz forvet yarın sabah 10.00’da ise TK2828 sefer sayılı uçuşla Trabzon’a uçacak ve Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapacak. Yıldız golcü annesi Grace Sturridge ile birlikte geliyor.
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge bugün İstanbul'a geliyor. Yıldız isim yarın ise Trabzon şehrine ayak basacak.
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