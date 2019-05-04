Yıldız futbolcuyu uyardı! 'Gereksiz yere oyalanmaktan kaçınmalısın'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde Quaresma'dan çok şey bekliyor.

Tecrübeli çalıştırıcı Quaresma ile yaptığı görüşmelerde "Oyuna ilk 11'de başlasan da sonradan girsen de sana ihtiyacımız olacak. Bu maçta topu ayağında fazla tutmamalısın. Gereksiz yere oyalanmaktan kaçınmalısın. Ayrıca her an sakin kalmalısın. Kart görmen için senin üzerine oynayabilirler" diyerek oyuncusunu uyardı.

Sakatlandığı Göztepe maçından sonra geçen hafta Ankaragücü karşısında formasına kavuşan Portekizli yıldızın, derbide forma giymek için çok istekli olduğu ve hocasını ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

(Türkiye)