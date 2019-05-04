Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yıldız futbolcuyu uyardı! 'Gereksiz yere oyalanmaktan kaçınmalısın'

Yıldız futbolcuyu uyardı! 'Gereksiz yere oyalanmaktan kaçınmalısın'

Yıldız futbolcuyu uyardı! 'Gereksiz yere oyalanmaktan kaçınmalısın'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde Ricardo Quaresma'ya uyarılarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde Quaresma'dan çok şey bekliyor. 

Tecrübeli çalıştırıcı Quaresma ile yaptığı görüşmelerde "Oyuna ilk 11'de başlasan da sonradan girsen de sana ihtiyacımız olacak. Bu maçta topu ayağında fazla tutmamalısın. Gereksiz yere oyalanmaktan kaçınmalısın. Ayrıca her an sakin kalmalısın. Kart görmen için senin üzerine oynayabilirler" diyerek oyuncusunu uyardı. 

Sakatlandığı Göztepe maçından sonra geçen hafta Ankaragücü karşısında formasına kavuşan Portekizli yıldızın, derbide forma giymek için çok istekli olduğu ve hocasını ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.      

(Türkiye)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Yıldız Savaşları'nın oyuncusu hayatını kaybetti
Alina Boz'dan yüzük cevabı!
Hindustantimes gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Kasırga Uyarı Birimi, Hindist

Son Dakika... İşte Hindistan´ı Yerle Bir Eden Kasırga

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova

Manisa'da kedi operasyonu