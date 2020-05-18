Yıldız futbolcudan korona itirafı: 'Ciğerlerim patlayacak gibiydi'

İtalya, koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan ülkelerin başında geliyor. Virüs ülkenin her yerine sirayet ederken futbolcularda da bundan nasibini aldı. O futbolculardan birisi de bir dönem Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giymiş Fiorentina'nın Uruguaylı futbolcusu Martin Cacares... Cacares, virüse yakalandıktan sonra yaşadığı zor günleri anlattı. İşte Cacares'in o açıklamaları.

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Uruguaylı Martin Caceres, koronavirüse yakalandığını ve zor günler geçirdiğini itiraf etti.

İtalya Serie A'da en çok pozitif vaka görülen takımlardan olan Fiorentina'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Martin Caceres ise koronavirüs ile mücadelesini bir canlı yayına katılarak anlattı.

2 ay boyunca bilmeden vücudunda virüs taşıdığını söyleyen Caceres'in açıklamaları şu şekilde:

8-15 Mart arasında çok ağır semptomlar vardı bende. Akciğerimde ağrıyla uyanıyordum. Çok kötüydü

CİĞERLERİM PATLAYACAK GİBİ OLUYORDU

Evde kaldığımız ilk zamanlarda ev içinde antrenman yaparken kendimi çok yorgun hissediyordum. Ciğerlerim patlayacak gibi oluyordu.

Bana evden hiç çıkmamamı ve kendimi izole etmemi söylediler. 20 gün sonra geçeceğini de söylediler.

Belki virüs bana aşık olmuştur. Çünkü 60 gün sonra yapılan testimde nihayet negatif çıktı. (Hürriyet)