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  3. Yıldırım Demirören'den Beşiktaş başkanlığı yanıtı

Yıldırım Demirören'den Beşiktaş başkanlığı yanıtı

Yıldırım Demirören'den Beşiktaş başkanlığı yanıtı

TFF ve Beşiktaş eski başkanı Yıldırım Demirören, siyah-beyazlı kulübün başkanlığına yeniden aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Başkanlığa aday olmayacağını belirten Demirören, "Fikret Orman görev süresini tamamlamalı" dedi.

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftarların Başkan Fikret Orman ve yönetime tepkisi devam ederken, Yıldırım Demirören bu süreçte yeniden Beşiktaş başkanlığı için hazırlandığı yönündeki iddialara ilk kez yanıt verdi. Beşiktaş eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Internethaber'de yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Yıldırım Demirören ile görüştüğünü ve kendisine Beşiktaş başkanlığı için hazırlandığı yönündeki iddiaları sorduğunu belirtti.

Candaş Tolga Işık, Yıldırım Demirören'e "Beşiktaş'ta yeniden başkan olmaya hazırlanıyorsunuz haberleri var doğru mu" diye sordum. "Hayır. Benim ne böyle bir isteğim, ne böyle bir çalışmam, ne de böyle bir planım var. Çok fazla işim gücüm var. Fikret Orman devam etmeli ve görev süresini bitirmeli" diye de ekledi ifadelerini kullandı.

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