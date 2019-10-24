Yiğithan Güveli'nin gözü formada: Hocamız görev verirse elimden geleni yapacağım

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.

Uzun süren sakatlığının ardından takımla antrenmanlara başlayan Yiğithan Güveli, gazetecilere yaptığı açıklamada, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

Yiğithan, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a farklı hedeflerle geldiğini anlatarak, "Sakatlıklar yaşadım. İki kere ameliyat edildim. Bu durum en çok beni üzüyor ama artık her şeyi atlattım. Takımla çalışmalara başladım. Artık bir sıkıntım yok. Şans gelirse, hocamız görev verirse elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Taraftarımızın desteğiyle kazanacağız"

Takımlarının, geride kalan 8 haftalık bölümde iyi bir performans ortaya koyduğunu aktaran Yiğithan, şöyle devam etti:

"Takım iyi bir gidişat yakaladı. Sezon başında benim de beklentim bu yöndeydi. İyi gidiyoruz. Özellikle iç sahada kolay kolay yenilecek bir takım değiliz. Deplasmanda da iyi maçlar çıkarıyoruz. İttifak Holding Konyaspor deplasmanı zorluydu, galip geldik. Şimdi sahamızda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacağız. Kayserispor da sıkıntılı bir süreç geçiriyor ama futbol sahada oynanan bir oyun. Ben yine aynı şekilde taraftarımızın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum."

Yiğithan Güveli, hedefleriyle ilgili bir soru üzerine "Öncelikle Malatyaspor'a bir borcum var. Hem yönetim hem de taraftarların bir beklentisi vardı. Bunu bir türlü karşılayamadım. Öncelikli hedefim tabii ki burası. Şimdi basamak basamak gitmek gerekiyor. Önceliğim burada oynayıp ardından yurt dışında futbol oynamak. Umarım burada iyi bir performans gösterip, ardından futbol hayatıma yurt dışında devam ederim." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Yiğithan, sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde henüz forma giyemedi.