'Yevhen ve Indi listede'

BEŞİKTAŞ İkinci Başkanı Serdal Adalı, Siyah-Beyazlılar’ın Avusturya kampını ziyaret etti. beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Adalı, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Serdal Adalı, “Transfer yapacağız ama öyle sırf transfer yapmak olsun diye transfer yapmayacağız. Camiamız biliyor, bunu da beklemiyorlar zaten. Bir iki haftaya kadar tüm transferleri tamamlayacağız ve takım hazır hale gelecek. Bir stoper arayışımız var. Bir sol stoper arıyoruz. Onunla ilgili de 3-4 altrernatifimiz bulunuyor” diye konuştu.

3-4 ÖNEMLi ALTERNATiF VAR

İkinci Başkan, “Uzun sürmeyecek bir dönemde de transferler bitecektir. İsim veremem, 3-4 tane önemli alternatifimiz var. Zaten bu isimler, hocamızın kendi istediği oyuncular. Bunlardan birini alıp geleceğiz. Konoplyanka, teknik ekibin aşırı istediği bir isim değil. İlerleyen günlerde önümüze ne gelir ne çıkar, işin mali kısmında ne olur, ona göre karar veririz. Sanırım kendi de bir açıklama yapmış ‘Beşiktaş’a gitmek istiyorum’ diye. Bakarız, önümüze bir gelsin. Şartları da çok önemli” dedi.

AVCI’NIN iSTEKLERİ ÖNEMLi

Adalı sözlerini şöyle sürdürdü: Takım içindeki dengeleri bozmadan bir şeyler yapmak lazım. İhtimaller arasında Konoplyanka da var tabii, her futbolcu var. Konoplyanka, Martins Indi var. Hocanın istediği belli noktalar var, önceliğimiz bunlar. Bir an önce de o transferleri yapmak ve bitirmek istiyoruz. Sezona güçlü şekilde başlamamız gerekiyor. Bunun için de futbolcuların aşması gereken bir uyum süreci var. Yaptığımız her transferde çok dikkatli davranıyoruz. Yeteneklerin yanı sıra maliyet de önemli.