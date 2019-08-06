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aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 12:53
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  • 06 Ağustos 2019 Salı 12:53

Yevhen Seleznyov, Göztepe'ye haber yolladı

Yevhen Seleznyov, Göztepe'ye haber yolladı

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34 yaşındaki Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov, Göztepe'ye haber yolladı.

Galatasaray'dan Eren Derdiyok'u alıp Jerome'yi takımda tutan genç forvetler Ege ve Muritila'yı da A takımla idmanlara çıkaran Göz-Göz'ün gündemine bomba gibi düşen Yevhen Seleznyov, Göztepe'ye yeşil ışık yaktı.

Göztepe'ye seve seve gelibileceğini dile getiren Seleznyov, "İzmir çok sevdiğim bir kent. Akhisar'da oynadığım dönemde orada yaşadım. Ailem de İzmir'i çok seviyor. Neden olmasın? Göztepe büyük bir kulüp ve orada forma giymek gerçekten her oyuncunun hayali" dedi.

Geçen sezon Akhisar'dan talihsiz şekilde ayrıldığını dile getiren Seleznyov, "Galatasaray beni istedi, bonservis engeli çıkardılar. Neden benden para kazanmak istemediklerini anlayamadım. Sonra da bir gün idman sırasında pozisyonda Joseu bana tekme atınca tartıştık. Bunu bahane ettiler. Josue takımla idmanlara çıkarken beni kadro dışı bıraktılar. Malaga'ya gelişim ani oldu. Uyum sorunu yaşadım. Süper Lig'de oynamayı çok isterim. Hele hele Göztepe. Gelişmeler nez olur bilemem ama ben haber bekliyorum" dedi.

AKHİSAR'DA 2 KUPA KALDIRDI

Bir dönem Shakhtar Donetsk'te forma giyen ve Ukrayna Milli Takımı'nda görev yapan Yevhen Seleznyov iki sezon Karabükspor'da oynadıktan sonra Akhisarspor'a gelmişti. Ege ekibinde geçen sezon 19 maçta 10 gole imza atıp 4 de asist yapan Seleznyov, attığı gollerle takımına tarihindeki ilk Türkiye ve Süper Kupa Şampiyonlukları yaşatmıştı. Futbola Arsenal Kiev takımında başlayan Seleznyov'un kariyerinde 303 maçta 135 golü bulunuyor.

(Yeni Asır)

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