Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka transferinde sona geldi

Fenerbahçe'nin Yevhen Konoplyanka transferinde son aşamaya geldiği öne sürüldü.

Almanya merkezli Sport 1'in haberinde; Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani'nin İstanbul'da olduğu ve kontratın son detaylarını görüşmek üzere sarı lacivertli kulübün yönetimiyle görüşme halinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin Schalke ile de anlaşmak üzere olduğu sadece küçük detayların kaldığı bilgisi verildi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin başından bu yana Yevhen Konoplyanka için girişimlerinin olduğu ve transferin nihayetinde imza aşamasına geldiği de vurgulandı.

Schalke ile 1 sezon daha kontratı bulunan ve kulübün en çok kazanan oyuncularından biri olan Ukraynalı yıldız, net 2.6 milyon euro kazanıyordu. Almanya'daki vergilerin yüksekliği nedeniyle Konoplyanka'nın maaşının maliyeti ise brüt olarak 5 milyon euro'ya geliyordu.

Schalke'nin 2017 yazında 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 29 yaşındaki sol açık, geçen sezon 21 resmi maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.

SCHALKE'NİN HOCASI WAGNER: "KULÜP ARIYOR"

Schalke 04 Teknik Direktörü Wagner, gün içerisinde yaptığı açıklamada Konoplyanka'nın mavi beyazlı kulüpteki döneminin sona erdiğini duyurdu.

Wagner, "Konoplyanka, kendisi için yapılan özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yeni sezona hazırlanırken, diğer yandan kendisine kulüp arıyor." dedi. (Sporx)

YEVHEN KONOPLYANKA KİMDİR?

29 Eylül 1989'da Ukrayna'nın Kirovograd kentinde doğan Konoplyanka, futbola Dnipro Dnipropetrovsk altyapısında başladı.

18 yaşına geldiğinde Dnipro II'den Dnipro'nun A takımına yükselen Ukraynalı oyuncu, 2008'de başladığı Dnipro A Takım kariyerini 2014-15 sezonu sonuna dek sürdürdü.

2013-14 sezonunu Ukrayna Ligi'nde 2. sırada tamamlayan Dnipro, 2014-15 sezonunda ise muhteşem bir başarıya imza attı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yükseldi. Adını tüm Avrupa'ya duyuran Dnipro, finalde Sevilla'ya 3-2 yenilerek kupayı kazanamadı fakat o dönem takımı sırtlayan Kalinic ve Konoplyanka, Avrupalı devlerin kısa sürede takibine girdi. Aynı sezon sonu Dnipro ile sözleşmesi biten Konoplyanka, takımından bedelsiz olarak ayrılıp Sevilla'ya transfer oldu.

2015-16 sezonunu Sevilla'da geçiren Ukraynalı yıldız, geride bıraktığımız sezonda ise Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye kiralandı.

Asıl mevkisi sol kanat olan Konoplyanka, üçlü forvetin solunda ve sol açıkta görev yapıyor ancak forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

Hücum hattının hemen hemen her yerinde forma giyebilen yıldız oyuncu, 1.76'lık boyu ve çabukluğuyla dikkat çekiyor.

Hızlı bir oyun tarzına sahip olan Konoplyanka, forma giydiği takımları hızlı hücuma çıkarmakta ve topla birlikte çabuk hareket etmekte usta bir isim. Kanatlardan gerek orta yaparak birçok asiste imza atan gerekse içe kat ederek gollere imza atan Konoplyanka, skorerliğe ön plana çıkan bir isim. Dnipro forması giydiği dönemde Ukrayna Milli Takımı'yla EURO 2012'de de boy gösteren Konoplyanka, Dnipro formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı ve yıldızını o sezon parlattı. Ukrayna Milli Takımı'nda Yarmolenko ile birlikte takımın en önemli iki yıldızından biri olan Konoplyanka, EURO 2016'da da takımının etkili isimlerinden biriydi.