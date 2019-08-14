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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:37

Yevhen Kartal'a yakın

Yevhen Kartal'a yakın

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Schalke 04’ün Sportif Direktörü Jochen Schneider, “Beşiktaş’la görüşmeler sürüyor. Ama henüz netleşmedi” dedi. Ukrayna basını ise görüşmelerin olumlu gittiğini ve imzaların atılacağını duyurdu.

AKŞAM

UZUN süre ismi Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka konusunda bu kez Alman ve Ukrayna basınından farklı iddialar geldi. WAZ’a röportaj veren Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, “Konoplyanka için Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor ancak henüz bitmiş olduğunu söyleyemem” açıklamasını yaptı. Buna rağmen Almanlar, 2016 yılından beri Schalke forması giyen ancak yeni sezon kadrosuna alınmayan Ukraynalı oyuncunun Beşiktaş’a yakın olduğunu ve her an imzayı atabileceğini bildirdi.

ABDULLAH AVCI DA ÇOK iSTiYOR

Forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu için kendi ülkesinden de olumlu haberler geldi. Ukrayna basını, Konoplyanka’nın her konuda Beşiktaş’la anlaşmaya vardığı, Schalke’nin de bu anlaşmayı onaylamaktan başka seçeneği bulunmadığını öne sürdü. Başakşehir’de görev yaptığı dönemlerde bu tür oyuncuları transfer edip, yüksek verim alan Abdullah Avcı’nın da Yevhen Konoplyanka’yı çok istediği belirtiliyor. Ukraynalı oyuncu geçen sezon Bundesliga’da 13 maçta forma giydi, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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