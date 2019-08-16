'Yetenekli ama bozguncu'

AKŞAM
TRABZONSPOR, Daniel Sturridge’i renklerine bağlamaya çalışırken, İngiltere’den onunla ilgili çok ağır ifadeler geldi. Foxsports’a konuşan C.Palace’ın eski sahibi ve başkanı Simon Jordan, Sturridge hakkında şu ifadeleri kullandı: İşe yaramaz ve tamamen zaman kaybı. Onunla maç başına ödeme yapmak için bile anlaşmam. Sturridge’in soyunma odasında veya antrenman sahasında genç oyuncuların etrafında olmasını istemem. Uluslararası bir oyuncu ama ulusal takımda hiç kimse onunla oynamak istemiyor. Sorunlu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Trabzon’a gelen Daniel Sturridge’in ailesi, Akyazı’da S.Prag maçını izledi. İngiliz golcünün amcası, ayna zamanda menajeri.
Zanka'nın yanına kaliteli bir stoper arayışında olan Fenerbahçe, Sevilla’da forma giyen Kjaer ve Nottingham Forestli Yohan Benalouane transferlerinde ilerleme kaydedemeyince rotasını Manchester United’ın Arjantinli savunmacısı Marcos Rojo’ya çevirdi.
Chelsea’ye attığı 2 golün ardından formasını değişmeyen Mane, top toplayıcı çocuğa dayanamadı, ona hediye etti.
Galatasaray ile de adı anılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, 8 milyon euro bonservis karşılığı Bologna'ya transfer olmak üzere...
KADROYA bir santrfor takviyesi yapacak Siyah-Beyazlılar, Aston Villa’nın Fildişili forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.
L’Equipe gazetesi, Fransız kulübünün Kolombiyalı golcüye 3 yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulunduğunu iddia etti. İstanbul’a gelen menajer Ahmet Bulut ise, “Falcao bu hafta oynar. Transfer haftaya netleşir” dedi.
ABDULLAH AVCI: İstediğiniz oyuncularla çalışmak avantajtır, elinizdeki oyunculardan verim alabilmek ise meziyettir. Bu işte takım uyumunu yaratmak çok önemli.
Bologna’dan Paraguaylı golcü Federico Santander için temaslar başladı. Geçen sezon 6.5 milyon euroya alınan 28 yaşındaki santrforun, Fener’e kiralık olarak gelebileceği aktarıldı.