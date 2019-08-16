'Yetenekli ama bozguncu'

C.Palace’nin eski sahibi Jordan, Daniel Sturridge ile ilgili ağır konuştu: İşe yaramaz ve tam bir zaman kaybı. Yetenekli ama soyunma odasında, gençlerin yanında olmamalı.

AKŞAM

TRABZONSPOR, Daniel Sturridge’i renklerine bağlamaya çalışırken, İngiltere’den onunla ilgili çok ağır ifadeler geldi. Foxsports’a konuşan C.Palace’ın eski sahibi ve başkanı Simon Jordan, Sturridge hakkında şu ifadeleri kullandı: İşe yaramaz ve tamamen zaman kaybı. Onunla maç başına ödeme yapmak için bile anlaşmam. Sturridge’in soyunma odasında veya antrenman sahasında genç oyuncuların etrafında olmasını istemem. Uluslararası bir oyuncu ama ulusal takımda hiç kimse onunla oynamak istemiyor. Sorunlu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Trabzon’a gelen Daniel Sturridge’in ailesi, Akyazı’da S.Prag maçını izledi. İngiliz golcünün amcası, ayna zamanda menajeri.