Yeşilyurt Belediyespor'un kamp programı

SPOR GÜNDEMİ

Muslera'dan vazgeçmem Muslera'dan vazgeçmem Galatasaray Teknik Direktörü Fatİh Terim, Aslan'in transfer politikasını belirledi. Yabancı oyunculara gelen iyi tekliflerin değerlendirilmesini tavsiye eden Fatih Hoca, Fernando Muslera'yı ise ‘Demirbaş' listesine yazdı. Hedef yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadro oluşturmak.

Fener taraftarının ruhu öforik! Fener taraftarının ruhu öforik! Danimarka'nın en deneyimli yan hakemlerinden biri olan Henrik Sonderby, Sarı-Lacivertli taraftarlar ile ilgili konuştu.

Ljajic köprüleri attı Ljajic köprüleri attı Boşnak basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun maaş indirimine yanaşmadığını belirtti. Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Siyah-Beyazlılar'dan ayrılacağı vurgulandı.

Fenerbahçe'de Bjelica'nın alternatifi belli Fenerbahçe'de Bjelica'nın alternatifi belli Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki diğer isim Alanya'nın hocası Erol Bulut... Sarı- Lacivertliler'in listesinde Bulut, en az Hırvat çalıştırıcı kadar ciddi bir aday olarak gösteriliyor.

Beşiktaş geleceğin yıldızını elinden kaçırdı Beşiktaş geleceğin yıldızını elinden kaçırdı Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.

Vedat Muriqi'nin yeni rotası belli oldu Vedat Muriqi'nin yeni rotası belli oldu Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.