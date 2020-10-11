Yerliye yabancıyız

Süper Lig’de sezonun geride kalan 4 haftasında oynama süresi ve atılan gollerde yabancı futbolcuların ağırlığı dikkati çekiyor. İlk 4 haftada toplam 425 futbolcu görev alırken, bunların 244’ü yabancı, 181’i ise Türk oyuncular oldu.
Yabancı futbolcular, ligde toplam 49 bin 431 dakika (yüzde 62.5) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 29 bin 682 dakika (yüzde 37.5) sahada kaldı. Ligde atılan 85 golün 61’ini (yüzde 71.7) yabancı, 24’ünü (yüzde 28.3) ise yerli futbolcular kaydetti.
KULÜPLER MAÇ SATACAK
Öte yandan, İngiltere'de yeni döneme 17 Ekim’den itibaren geçiş yapılması planlanıyor. Buna göre kulüpler, kendi maçlarını izlemek isteyen taraftarlara 15 pound karşılığında satacak. Böylece kulüpler ek gelir elde edecek.
Arsenal'ın eski teknik patronu Arsene Wenger, kulüpte tartışmalara sebep olan Mesut Özil hakkında konuştu.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Moskova'da Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.
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