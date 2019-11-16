Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa sahnesinde
Başkent ekibi, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında yarın Çekya ekibi DHC Sokol'u konuk edecek.
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi DHC Sokol ile karşı karşıya gelecek.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Kosovalı hakemler Eshref Beqiri ile Ilir Krasniqi yönetecek.
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Başkent ekibi, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 34-25 kaybetmişti.