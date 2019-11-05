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'Yenilsen de yensen de'

'Yenilsen de yensen de'

F.Bahçeli taraftarlar Kayseri mağlubiyetine rağmen takımlarını İstanbul’a dönüşte coşkuyla karşıladı, ‘Yenilsen de yensen de taraftarın seninle’ tezahüratları yapıldı.

AKŞAM

KAYSERİ mağlubiyetiyle ligde lider olma fırsatını kaçıran Fenerbahçe’ye taraftarı sahip çıktı. Ligin son sırasında yer alan rakibine karşı deplasmanda alınan galibiyet, camianın moralini bozsa da taraftarlar oyunculara sahip çıktı. İstanbul’a dönüşte Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Fenerbahçe kafilesini karşılayan Sarı-Lacivertli taraftarlar, “Yenilsen de yensen de taraftarın seninle” şeklinde sloganlar attı. Yakılan meşalelerle adeta geceyi aydınlatan Sarı-Lacivertli taraftarların coşkulu tezahüratlarına rağmen oyuncuların moralinin bozuk olması dikkat çekti. Taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal lehine de destek sloganları attı. Hiç dinlenmeden dün Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayan F.Bahçe’de aslar yenileme yaparken, diğerleri çift kale maç oynadı. Fenerbahçe bugün de izin yapmayacak ve çalışmalara devam edecek.

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