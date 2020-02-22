Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.

AKŞAM

SÜPER Lig’de zirveyi ele geçiren Trabzonspor, üst sıralara tutunmayı hedefl eyen Beşiktaş’a bugün konuk oluyor. İki takımın da büyük takımlara karşı gösterdiği etkili performans karşılaşmaya başka bir hava katıyor. Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, F.Bahçe ve G.Saray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen Siyan-Beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı. Trabzon, bu sezon “üç büyük” rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bordo-Mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla geçti. Karadeniz ekibi; ligin ikinci yarısında oynadığı ilk büyük maçta da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak söz konusu karşılaşmalardaki yenilmezliğini sürdürdü.

ADEM LJAJİC HASTA!

KARTAL’DA Ljajic hastalığı nedeniyle tedavi altına alınırken, Dorukhan da ayrı çalışıyor. Burak, Atiba, Caner, N’Koudou, Umut ve Boyd kart gördükleri taktirde, gelecek hafta Alanya maçında cezalı duruma düşecekler.

NWAKAEME KADRODA YOK

TRABZON’DA Sivas maçında sakatlanan Nwakaeme, Beşiktaş maçının kamp kadrosunda yer almadı. Bu sezon ligde 20 maçta görev alan yıldız futbolcu, 8 gol ve 5 asistlik skor katkısında bulundu.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebecho, Elneny, Atiba, Boateng, N’Koudou, Lens, Burak Yılmaz

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Guilherme, Sturridge, Ndiaye, Sötloth