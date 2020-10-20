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aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 08:00
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Yenilgi yaz 90+5'e gönder!

Yenilgi yaz 90+5'e gönder!

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AKŞAM

Galatasaray'ın dün akşam Aytemiz Alanyaspor'a 90+5'de yediği golle mağlup olması; sarı-kırmızılı kulübün büyük bir zihniyet değişimine ihtiyacın olduğunu gösterdi.

45 dakika 10 kişi oynayan Aslan, Alanya'ya teslim oldu. Kulübübedki manzara Galatasaray'ın aynası gibiydi...

Bir fotoğraf karesine sığan bazı anlar vardır ki, fazla söze gerek kalmaz. Galatasaray da dün sahasında Aytemiz Alanyaspor’la hayati bir mücadele verirken, kulübede oturan Younes Belhanda ve Mbaye Diagne’nin sahadaki mücadeleden kopuk, telefonlarıyla meşgul görüntüleri; ikilinin arkadaşlarının emeğine duydukları saygıyı ve kulübe olan aidiyet duygularını net şekilde ortaya koyuyordu.

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