Yenilgi yaz 90+5'e gönder!

45 dakika 10 kişi oynayan Aslan, Alanya'ya teslim oldu. Kulübübedki manzara Galatasaray'ın aynası gibiydi...
Bir fotoğraf karesine sığan bazı anlar vardır ki, fazla söze gerek kalmaz. Galatasaray da dün sahasında Aytemiz Alanyaspor’la hayati bir mücadele verirken, kulübede oturan Younes Belhanda ve Mbaye Diagne’nin sahadaki mücadeleden kopuk, telefonlarıyla meşgul görüntüleri; ikilinin arkadaşlarının emeğine duydukları saygıyı ve kulübe olan aidiyet duygularını net şekilde ortaya koyuyordu.
MAÇ KİMİN UMRUNDA... İŞTE O FOTOĞRAFLAR
Son durağı Atatürk Olimpiyat Stadı olan muhteşem futbol resitali bugün start alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde perde bugün açılıyor... 32 takım en büyük olmak için mücadele edecek. Devler arenasındaki takımların toplam kadro değeri ise 14 milyar euro...
Fenerbahçe'de sezona yapılan iyi başlangıç yüzleri güldürdü.
Trabzonspor'da yönetimin aldığı karara göre, Eddie Newton'un bordo-mavili kulüpteki geleceği Fenerbahçe maçından alacağı sonuca göre belli olacak.
Sezon başında Beşiktaş'tan Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, harika performansı ile Fransa'ya ısınmaya başladı.
Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda temsilcisine yeniden kiralanabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler konuyla alakalı harekete geçti.