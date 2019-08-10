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aksam.com.tr
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:48
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:58

Yeniden yükselişe geçmek isteyen Tiemoue Bakayoko, Galatasaray'ı tercih etti

Yeniden yükselişe geçmek isteyen Tiemoue Bakayoko, Galatasaray'ı tercih etti

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Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco'dan Youssef Ait Bennasser ile temaslarını sürdürürken Tiemoue Bakayoko ile de görüşmelere devam ediliyor.

Bakayoko, sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak yaklaşırken Galatasaray, Chelsea ile henüz anlaşmaya varamadı.

Cimbom'un 1.5 milyon euro'luk kiralama teklifi, Ada kulübü tarafından düşük bulundu. Premier Lig'in güçlü ekibi kapıyı 3.5 milyon euro'dan açtı. Sarı-kırmızılı kulüp ise bu rakamı düşürmeye çalışıyor.  AC Milan geçtiğimiz sezon Bakayoko'yu 5 milyon euro bedelle kiralamıştı.

KENDİSİNE GÖSTERİLEN İLGİDEN ŞİMDİDEN MEMNUN!

Galatasaraylı taraftarın özellikle sosyal medya platformlarında kendisine ulaşmasından memnun kalan Bakayoko'nun, 'Yeniden yükseliş' için Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.

(Sabah)

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