Yeniden yükselişe geçmek isteyen Tiemoue Bakayoko, Galatasaray'ı tercih etti

SPOR GÜNDEMİ

Ayrılığın ispatı! Yine kadroya alınmadı Ayrılığın ispatı! Yine kadroya alınmadı Fenerbahçe Futbol Takımı, 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı özel maç için bu şehre gitti.

Flaş transfer! 9 yıl sonra Florya'ya dönüyor Flaş transfer! 9 yıl sonra Florya'ya dönüyor Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.

Müjde! Taraftarların en çok istediği transfer bitti Müjde! Taraftarların en çok istediği transfer bitti Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Cimbom'u seçti! 'Yeniden parlamak istiyorum' Cimbom'u seçti! 'Yeniden parlamak istiyorum' Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco'dan Youssef Ait Bennasser ile temaslarını sürdürürken Tiemoue Bakayoko ile de görüşmelere devam ediliyor.

Galatasaray'dan Falcao için tarihi hazırlık Galatasaray'dan Falcao için tarihi hazırlık Galatasaray'a adım adım yaklaşan Falcao, müthiş bir törenle taraftarlarla buluşacak.

Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha Galatasaray, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.