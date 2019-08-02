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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 08:00
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 09:17

Yeniden Topal

Yeniden Topal

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AUDİ Cup’ta Bayern ve Real bozgunu birkaç mevki için kırmızı alarm çaldırdı.İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri...

AKŞAM

F.Bahçe’de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takımdan ayrılan Mehmet Topal’la bir yıllık sözleşme yapılabileceği konuşuluyor. Topal’la birlikte adaptasyon sıkıntısı da yaşanmayacağı düşünülüyor.

BEDAVA AYEW

ANDRE Ayew için yeni teklif geldi. Kulübü Swansea, Fenerbahçe’ye Ganalı oyuncuyu bedava teklif etti. Maddi sıkıntı yaşayan kulüp, 18 milyon euroya aldığı futbolcuyu bedelsiz olarak verip, masrafından kurtulmak istiyor. Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan ve 5 gol atan Ayew’i Yanal takımda tutmak istemiş, taraftarın tepkisi gelince vazgeçmişti.

ZANKA TAMAM

FENERBAHÇE, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı. Huddersfield ile de görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe’nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Huddersfield formasıyla Premier Lig’de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı!
Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı!

Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı!

Taraftarlar, tecrübeli forvet için KAP açıklaması beklerken oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu transferin bittiği vurgulandı. Falcao için, “Monaco yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak” dendi.

Yeniden Topal
Yeniden Topal

Yeniden Topal

AUDİ Cup’ta Bayern ve Real bozgunu birkaç mevki için kırmızı alarm çaldırdı.İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri...

'6 milyon Euro verelim bize verin'
'6 milyon Euro verelim bize verin'

'6 milyon Euro verelim bize verin'

İtalyan basını Galatasaray’ın, Lucas Biglia’ya bir kez daha talip olduğu iddia etti.

Sturridge'de fark 1 milyon
Sturridge'de fark 1 milyon

Sturridge'de fark 1 milyon

Fırtına 2 milyon euro önerdi, Daniel Sturridge ise 3 milyon euro istiyor. Ayrıca İngiliz golcü, 2 milyon euro da imza parası talep etti. Görüşmeler sürüyor.

Diagne satıldı
Diagne satıldı

Diagne satıldı

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Beşiktaş'a kaya gibi orta saha
Beşiktaş'a kaya gibi orta saha

Beşiktaş'a kaya gibi orta saha

Amiens forması giyen orta saha oyuncusu Bongani Zungu’nun Beşiktaş’ın radarına girdiği iddia edildi.

Kaleye Bialkowski
Kaleye Bialkowski

Kaleye Bialkowski

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