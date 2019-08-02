Yeniden Topal

AKŞAM
F.Bahçe’de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takımdan ayrılan Mehmet Topal’la bir yıllık sözleşme yapılabileceği konuşuluyor. Topal’la birlikte adaptasyon sıkıntısı da yaşanmayacağı düşünülüyor.
BEDAVA AYEW
ANDRE Ayew için yeni teklif geldi. Kulübü Swansea, Fenerbahçe’ye Ganalı oyuncuyu bedava teklif etti. Maddi sıkıntı yaşayan kulüp, 18 milyon euroya aldığı futbolcuyu bedelsiz olarak verip, masrafından kurtulmak istiyor. Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan ve 5 gol atan Ayew’i Yanal takımda tutmak istemiş, taraftarın tepkisi gelince vazgeçmişti.
ZANKA TAMAM
FENERBAHÇE, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı. Huddersfield ile de görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe’nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Huddersfield formasıyla Premier Lig’de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Taraftarlar, tecrübeli forvet için KAP açıklaması beklerken oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu transferin bittiği vurgulandı. Falcao için, “Monaco yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak” dendi.
AUDİ Cup’ta Bayern ve Real bozgunu birkaç mevki için kırmızı alarm çaldırdı.İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri...
İtalyan basını Galatasaray’ın, Lucas Biglia’ya bir kez daha talip olduğu iddia etti.
Fırtına 2 milyon euro önerdi, Daniel Sturridge ise 3 milyon euro istiyor. Ayrıca İngiliz golcü, 2 milyon euro da imza parası talep etti. Görüşmeler sürüyor.
Senegalli forvet, bugün Al Rayyan için sağlık kontrolünden geçecek. 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’a 14 milyon euro ödeneceği belirtildi.
Amiens forması giyen orta saha oyuncusu Bongani Zungu’nun Beşiktaş’ın radarına girdiği iddia edildi.
Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Milwall’ın 32 yaşındaki kalecisi Bartosz Bialkowski için teklifini yaptı. Pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.