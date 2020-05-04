Yeniden Ricardo Rodriguez

Devre arasında Fenerahçe'nin kapısından dönen İsviçreli sol bek, PSV'de göze giremedi. Önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

AKŞAM

Fenerbahçe’nin harcama limiti nedeniyle transferinden sonuç alamadığı Ricardo Rodriguez, devre arasında gittiği PSV Eindhoven’da beklentileri karşılayamadı. PSV yeni sezonda Milan’a geri göndereceği Ricardo Rodriguez’in yerine Michal Karbownik’i transfer etmek istiyor.

PSV kariyerinde yalnızca 6 maçta forma giyebilen Ricardo Rodriguez, Hollanda Eredivisie’de sezonun sona erdirilmesiyle kendini gösterme şansı bulamadı. İsviçreli sol bekin Milan’la mukavelesi ise 2021’de tamamlanacak. Fenerbahçe’nin bu transfer için yeniden düğmeye basacağı öğrenildi. Ancak futbolcunun sözleşmesindeki son yılına girmesi sebebiyle kiralama formülü ortadan kalktı.

Sarı-Lacivertliler’in çok uygun bir bonservis bedeliyle işi bitireceği vurgulandı. Çünkü Milan’ın yeni sezon planlamasında Rodriguez bulunmuyor. 1 yıl ertelenen buluşma, önümüzdeki sezon gerçekleşebilir.

ARJANTİN’DE ISLA DERBİSİ

Öte yandan Fenerbahçe’de mukavelesi sezon sonunda bitecek Isla için Arjantin’in en büyük iki kulübü River Plate ve Boca Juniors karşı karşıya geldi. Boca’nın girişiminden haberdar olan River da oyuncuya teklif yaptı.