Mbaye Diagne yeniden Kasımpaşa'ya

AKŞAM
Belçika’nın C.Brugge takımına kiralanan ancak burada da kadro dışı kalan Diagne’nin Kasımpaşa’ya kiralanmasına Fatih Terim’in de sıcak baktığı bildirildi. Bu arada Beşiktaş derbisinde elinde kırıklar oluşan Ömer, dün ameliyat edildi.
LİGİN ilk 9 haftalık bölümünde 16 puan toplayan ve ikinci yarının ilk 9 haftasında aynı rakiplerine karşı oynadığı maçlarda hanesine 21 puan yazdırıp, ilk yarıdaki performansını geride bırakan Trabzon, ayrıca ligin ikinci yarısında mağlubiyet yüzü görmedi.
FENERBAHÇE ile ismi anılan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın, Altay yönetimiyle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi.
Şubat ayında en çok konuşulan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oldu. Aslan'ın Kadıköy'de 21 yıl sonra kazandığı zafer, gündeme damga vurdu.
GALATASARAY yeni sezonda da Diagne'yi kadrosunda düşünmüyor.
İNGİLİZ basını, Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen eski Kasımpaşa oyuncusu Mahmut Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ilk kez ertelenebileceğini söyledi. Japon halkının 3'te 2'si de Olimpiyatların ertelenmesi konusunda görüş bildirdi.
UEFA, EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı. UEFA ayrıca Devler Ligi finalinin 27 Haziran'da, Avrupa Ligi finalinin 2021'Eise 24 Haziran'da oynanmasını teklif etti.