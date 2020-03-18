Mbaye Diagne yeniden Kasımpaşa'ya

GALATASARAY yeni sezonda da Diagne'yi kadrosunda düşünmüyor.

AKŞAM

Belçika’nın C.Brugge takımına kiralanan ancak burada da kadro dışı kalan Diagne’nin Kasımpaşa’ya kiralanmasına Fatih Terim’in de sıcak baktığı bildirildi. Bu arada Beşiktaş derbisinde elinde kırıklar oluşan Ömer, dün ameliyat edildi.