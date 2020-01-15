Yeniden Muriqi

AKŞAM
Bu sözlerin ardından İngiliz basını, Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için yeniden girişimler yapılacağını yazdı.
‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda korsan yayın ve bahis konusu gündeme geldi. Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.
Hidayet Türkoğlu: “Larkin, THY Avrupa Ligi’nin en başarılı oyuncusu. Böyle değerli bir oyuncuyu Milli Takım’da gerek ben gerekse teknik ekip görmek ister. Bu hafta içinde kendisiyle de görüşme yapacağız.”
Arsenal maçlarını yayınlamayan Çin televizyonu, çevrimiçi eski maçlardan da Mesut’un ismini sildi. Yıldız oyuncunun Uygur açıklamasına destek veren Köln Kulübü’nün de 1.5 milyon euroluk sponsorluğu iptal edildi.
TOTTENHAM Menajeri Mourinho, “Kane sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var” dedi.
Türk futbolu ve Fenerbahçe’nin efsane isminin hayatı “Beyaz Perde”ye taşınacak.
İNGİLİZ Guardian gazetesi, Arda Turan’ın kendisine kulüp bulması için ünlü menajer Raiola’yla gerçekleştirdiği hayal ürünü telefon görüşmesini yayınladı.