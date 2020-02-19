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aksam.com.tr
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
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  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:34

Yeniden Lemina

Yeniden Lemina

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SAKATLIĞI sebebiyle 3-4 hafta forma giyemeyecek Lemina’yla ilgili flaş bir karar alındı.

AKŞAM

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray Yönetimi, yıldız orta saha oyuncusunu 1 sezon daha kiralamamak istiyor. Southampton Kulübü’nün de buna sıcak bakacağı vurgulandı.

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Lemina'yla ilgili flaş karar! Derbi öncesi sıcak gelişme
Lemina'yla ilgili flaş karar! Derbi öncesi sıcak gelişme

Lemina'yla ilgili flaş karar! Derbi öncesi sıcak gelişme

SAKATLIĞI sebebiyle 3-4 hafta forma giyemeyecek Lemina’yla ilgili flaş bir karar alındı.
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