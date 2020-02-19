Yeniden Lemina

SPOR GÜNDEMİ

'Biz finale hazırız' 'Biz finale hazırız' Türkiye Futbol Federasyonu yönetisi Hamit Altıntop, “Şampiyonlar Ligi finaline hazırız. Stadyum’da çok küçük ayrıntılar kaldı. İstanbul böyle etkinliklere ev sahipliği yapmaya alışıktır” açıklamasında bulundu.

10 numara Boateng 10 numara Boateng BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının taktik çalışmalarına başladı.

Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer' Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer' Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.

Ahmet Nur Çebi'yi yıkan haber! Tüm planlar altüst oldu Ahmet Nur Çebi'yi yıkan haber! Tüm planlar altüst oldu Beşiktaş Yönetimi, yapılacak bağış kampanyasından elde edilecek geliri, anlaşmalı bankalar el koymadan Sportif A.Ş’ye kaynak olarak kullanmak için formül arıyor. Şu aşamada çıkış yolu yok.

Yetkiner'e tepki Yetkiner'e tepki AZİZ Yıldırım döneminde scout direktörlüğü yapan Müjdat Yetkiner’in, Beyaz Futbol programı yorumcusu Ahmet Çakar’a canlı yayında gönderdiği mesajlar ifşa oldu.

Samandıra'ya çıkarma Samandıra'ya çıkarma Ali Koç ve Semih Özsoy Samandıra’da Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi. Koç, Yanal ile pazartesi günü oynanan Süper Lig maçlarını beraber izledi.