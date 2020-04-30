Yeniden Gaich

AKŞAM
Ara transfer döneminde yapılan 5 milyon euroluk teklif reddedilmişti. Ancak virüs sonrasında bu rakamın kabul edilebileceği belirtildi.
KONGRE EYLÜLDE
Öte yandan Galatasaray’da mart ayında yapılması gereken ama koronavirüs önlemleri yüzünden gerçekleşmeyen genel kurulun eylülde yapılması fikri ön plana çıktı.
ÇİLİNGİR BELHANDA
Kamerunlu oyuncu Henri Bedimo, “Montpellier’de Belhanda’yla oynadım. En iyi 11’ime yazarım. Ne zaman zora düşsek topu onun ayağına atıyorduk. Bir çözüm yolu buluyordu” şeklinde konuştu.
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
Adı Fenerbahçe'yle anılan Hırvat teknik adam Bjelica'nın Dinamo Zagreb'te ne kadar kazandığını bir dönem kulübün etkili isimlerinden Zdravko Mamiç açıkladı.
Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...
Fenerbahçe'de bu sezon basketbolda THY Euroleague'de ve ligde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.
Portekizli kanat oyuncusunun yeniden Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Menajeri Balde, “Somut bir şey yok” dese de Avrupa basınına göre bu transfer tamamlanacak.