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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 08:00
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Yeniden doğuş planı

Yeniden doğuş planı

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Siyah-beyazlılar, Antalyaspor yenilgisi sonrası harekete geçti. Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Boateng ve Güven Yalçın ile yolların ayrılması bekleniyor. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e sözleşme konusunda taviz verilmeyecek. Genç oyuncular kadroya dahil edilecek.

AKŞAM

Antalyaspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlendiği basın toplantısında, maçın analizini yaptığı gibi gelecek haftaların da şifrelerini vermiş oldu. Sergen Yalçın, raporunu bu hafta sonuna kadar Siyah-Beyazlı yönetime iletecek. İşte başarılı çalıştırıcının raporundaki ilginç detaylar…

TEKLİFLER MASAYA YATIRILACAK

Antalya maçının ilk 11’inde sahaya çıkan ve kötü performans sergileyen Diaby, Tyler Boyd, Boateng ve Güven Yalçın ile yolların ayrılması bekleniyor. Sezon sonunda sözleşmesi biten Gökhan Gönül ve Caner Erkin’e de sözleşme konusunda taviz verilmeyecek. SiyahBeyazlılar, Ljajic, Domagoj Vida, Douglas ve Jeremain Lens için de gelecek teklifler değerlendirecek.

ÖZE DÖNÜŞ PROJESİ YAPILACAK

Kiralıktan dönecek olan Oğuzhan Özyakup ve Fatih Aksoy yeni sezonda takımda olacak. Arsenal’den kiralanan Elneny de sezon sonunda geri gönderilecek. Beşiktaş’ın bundan sonraki hedefi Rıdvan ve Ersin gibi oyuncuların sayısını artırarak yıllardır özlemi çekilen ‘öze dönüş’ projesine ağırlık vermek olacak.

RIDVAN BEĞENİLDİ

Kartal, Antalyaspor karşısında mağlubiyet yaşasa da genç yol bek Rıdvan Yılmaz’ın performansı beğenildi. Girdiği 9 ikili mücadeleden 6’sını kazanan Rıdvan, 2 pas arası ve 2 çalımla oynadı.

VIDA KALACAK

Hırvat stoper Vida pandemiden formsuz dönse de yönetim, oyuncunun kalmasından yana. Ancak Vida, Avrupa’da istenen bir yıldız. Yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde Vida’yı da satmayı planlıyor.

MAÇ BAŞI ATIBA

Beşiktaş Atiba’ya ilerlemiş yaşı nedeniyle sembolik bir ücret ve maç başı mukavele önerilecek. Atiba gelecek sezon teknik ekiple, saha arasındaki bağlantıyı kuracak ve teknik ekip için staj yapacak oyuncu olarak görülüyor.

LARIN ISRARI

Öte yandan Leeds United’ın, Cyle Larin ısrarı sürüyor. İngiliz basınına göre; Leeds, Larin için 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Beşiktaş Yönetimi’nin de bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.

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Yeniden doğuş planı

Yeniden doğuş planı

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