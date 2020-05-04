Yeniden başlamaya 4 engel

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, liglerin başlaması ile ilgili endişelerini açıkladı: 1) Her hafta yapılacak olan iki virüs testinin zorluğu ve maliyeti. 2) Sosyal mesafe kuralına uymanın zorluğu. 3) Ev sahibi avantajının ortadan kaldırılması rekabette adaleti ortadan kaldırıyor. 4) Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve haziran ayında risk almaktan kaçınacaklar.

AKŞAM

Kovid-19 salgını sonrası askıya alınan Premier Lig’in ne zaman başlayacağı ile ilgili tartışmalar devam ederken Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, bu konudaki 4 soruna dikkat çekti. İşte genç teknik adamın belirlediği toplam 4 sorun:

1) Her hafta yapılacak iki testin zorluğu ve maliyeti.

2) Sosyal mesafe kuralına uyma zorluğu. Oyuncular maskeyle bile oynasalar yakın temas olmadan idman ve maç yapmak imkansız.

3) Ev sahibi avantajının ortadan kaldırılması rekabette adaleti ortadan kaldırıyor.

4) Birçok oyuncunun sözleşmesi sona eriyor ve haziran ayında risk almaktan kaçınacaklar.

FUTBOL TEMASLI BİR OYUN

Frank Lampard, ligler başlarsa maç öncesi futbolculara test yapılacağı iddiaları hakkında ise “Sağlık çalışanları testlere ulaşmakta sıkıntı yaşarken, futbolculara ayrı ayrı test yapılması bana doğru gelmiyor. Sağlık çalışanları, ön cephede bu virüsle uğraşan insanlar... Önceliğin onlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Liglerin yeniden başlaması durumunda futbolcu sağlığının nasıl korunacağını bilmediğini söyleyen Lampard, “Futbol temaslı bir spor... Taraftarla maç izlemeyi, bizler de antrenman yapmayı, futbol oynamayı özledik. Ancak futbolcuların sağlığını riske etmeden bunları nasıl gerçekleştireceğiz?” şeklinde konuştu.