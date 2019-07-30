Yeniden Bas Dost

AKŞAM
Portekiz basınında oyuncunun S.Lizbon ile anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi. Mukavelesi 2021’de bitecek Dost için Fenerbahçe’nin adım atabileceği belirtildi.
VOLKAN AYRILMIYOR
FENERBAHÇE ile mukavelesi biten 37 yaşındaki kaptan Volkan Demirel, 17 yıllık hikayenin 1 sezon daha devam etmesini bekliyor. Demirel’in menajeri Erdinç Şehit, “Ayrılık haberleri doğru değil. Yönetimin tavrını bekliyoruz” diye konuştu.
SKOV DA KAÇTI!
F.BAHÇE’NİN listesindeki 23’lük Danimarkalı kanat Robert Skov, Alman Hoffenheim’a transfer oldu. Skov için Kopenhag takımı 10 milyon euro kazandı. Skov geçen sezon 26 maçta 24 gol ve 6 asist yaptı.
MOTİNG KARARSIZ
F.BAHÇE’NİN, PSG’nin kadroda düşünmediği Kamerunlu forvet Choupo-Moting için masaya oturacağı öne sürüldü. Ancak Moting, ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.
Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda gülle atmada dünya rekoru kıran kaptan Ali Topaloğlu tüm madalyaları Erdoğan’a armağan etmek istiyor.
Eski stoperi Marcelo’nun Lyon ile yaşadığı sorunu yakından takip eden Beşiktaş, şartların oluşmasını bekliyor.
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FENERBAHÇE’NİN geçmiş transfer dönemlerindeki gözdesi Bas Dost, tekrar gündeme geldi. İşte Fenerbahçe’nin son transfer haberleri…