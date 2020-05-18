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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:00
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:00

Yeni zaferler gerek!

Yeni zaferler gerek!

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UEFA Kupası'nın mimarlarından Taffarel, büyük hedefler gösterdi: “Türkiye artık 2000'de UEFA Kupası şampiyonu olduğunu ve dünya üçüncülüğünü unutmalı. O günkü çalışkanlık düzeyine çıkılmalı ve yeni hedefler koyulmalı ki başarılsın.”

AKŞAM

Galatasaray'ın Arsenal’i yenerek UEFA Kupası’nı aldığı finalde maçın adamı seçilen Brezilyalı kaleci Taffarel, taraftarlara seslendi. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş’ın istifası hakkında yorumda bulunan eski Brezilyalı kaleci, “Hasan karakter olarak çok iyi bir insan, duygularını hep çok yoğun yaşayan birisi. Duygularını bu derece yoğun yaşayan birinin bazen ara vermesi gerekir, bence olay sadece bu” dedi. 

YİNE BİZ ŞAMPİYON OLURUZ

Claudio Taffarel, “Bu yıl Trabzonspor çok iyi bir takım kurdu ve hakikaten çok iyi oynuyorlar. Ancak Galatasaray kazanmaya başlayınca, o tecrübesiyle hep kazanan taraf oluyor. Sanırım bu yıl da öyle olacak. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan kadro çok kaliteliydi. En başından beri bu ülkenin alışık olmadığı bir şeye inanan ve her geçen gün takımını inandıran bir hocamız vardı. Fatih Terim ilk günden itibaren ‘Alman, İtalyan, İngiliz fark etmez yenebiliriz’i öğretiyordu” ifadelerini kullandı.

BÖYLESİ ÇOK DAHA İYİ OLDU

Taffarel, “Ben penaltı kurtarmadım, Davor Suker ve Viera atamadı. Bence Allah hem bana hem de Türkiye’ye yardım etti. Ben kurtarsaydım herkes zaferi Taffarel’den bilecekti. Takımca hak etmiştik. Böylesi daha iyi oldu. Türkiye artık 2000’deki UEFA Kupası’nı ve dünya üçüncülüğünü unutmalı. Tabii ki taraftar ömür boyu gurur duyabilir ama kulüpler yeni planlamalar yapmalı. O günkü çalışkanlık düzeyine çıkılmalı ve yeni hedefler koymalı ki tekrar başarılsın” ifadelerini kullandı.

BANA GİT DEDİLER

Taffarel, “Muslera bütün rekorlarımı kırdı. Herkes ‘Fernandooo’ diye bağırıyor, ‘Taffarel sıfır’ diyor (Gülerek). UEFA Kupası’nı aldığımızda Muslera’dan bir yaş büyüktüm ve kalmak istiyordum. Ama yönetim öyle bir tavır sergiledi ki adeta ‘Git’ dediler. Halbuki verebileceğim çok şey vardı. Aynı hataya düşülmemeli, Muslera mutlaka kalmalı” dedi.


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