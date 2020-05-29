'Yeni Vedat Muriqi' olarak gösterilen Jetmir Topalli'ye Süper Lig'den 5 talip

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig kulüplerinden Göztepe, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Gaziantep FK’nın Kosova’nın yetenekli forveti Jetmir Topalli ile ilgilendikleri ortaya çıktı.
“BEDAVAYA ÇIKIŞ MADDESİ”
Güçlü fiziğinin yanı sıra 1,90’lık boyuyla Vedat Muriqi’i andıran, hatta bazı Kosovalı teknik adamlara göre Muriqi’ten daha iyi olduğu belirtilen Topalli’nin Bernard Challandes tarafından milli takıma çağrılması dikkat çekerken 22 yaşındaki forvetin sözleşmesinde yer alan ‘bedavaya çıkış maddesi’ Süper Lig ekiplerini harekete geçirmiş durumda.
Ballkani kulübünde şu ana kadar 21 maçta 5 gol 1 asist yapan Topalli daha önce Selmani, Domgjoni, Vedat Muriqi, Oltion Bilali gibi oyuncuları Türkiye’ye getiren menajer Rahman Kıçe’nin yeni keşiflerinden biri olurken, 26 hafta itibariyle rakip kaleye sadece 21 gol atan Konyaspor’un Topalli’de daha istekli görünmesi transferi bitirme noktasına getirdi.
(Diriliş Postası)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
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Hasan Şaş'ın ardından Ümit Davala ile de yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Elmander ve Riera'ı göreve getiriyor. Ayrıca Claudio Taffarel'in de yeniden kaleci antrenörü olarak Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi.