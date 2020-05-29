'Yeni Vedat Muriqi' olarak gösterilen Jetmir Topalli'ye Süper Lig'den 5 talip

Kosova'da ‘Yeni Vedat Muriqi' olarak gösterilen 22 yaşındaki forvet Jetmir Topalli'ye Süper Lig'den 5 talip birden çıktı. Konyaspor, Göztepe, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK'nin radarında olan Kosovalı golcünün sözleşmesinde ‘bedava çıkış maddesi' yer alıyor.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig kulüplerinden Göztepe, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Gaziantep FK’nın Kosova’nın yetenekli forveti Jetmir Topalli ile ilgilendikleri ortaya çıktı.



“BEDAVAYA ÇIKIŞ MADDESİ”

Güçlü fiziğinin yanı sıra 1,90’lık boyuyla Vedat Muriqi’i andıran, hatta bazı Kosovalı teknik adamlara göre Muriqi’ten daha iyi olduğu belirtilen Topalli’nin Bernard Challandes tarafından milli takıma çağrılması dikkat çekerken 22 yaşındaki forvetin sözleşmesinde yer alan ‘bedavaya çıkış maddesi’ Süper Lig ekiplerini harekete geçirmiş durumda.

Ballkani kulübünde şu ana kadar 21 maçta 5 gol 1 asist yapan Topalli daha önce Selmani, Domgjoni, Vedat Muriqi, Oltion Bilali gibi oyuncuları Türkiye’ye getiren menajer Rahman Kıçe’nin yeni keşiflerinden biri olurken, 26 hafta itibariyle rakip kaleye sadece 21 gol atan Konyaspor’un Topalli’de daha istekli görünmesi transferi bitirme noktasına getirdi.

(Diriliş Postası)