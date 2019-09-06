Yeni transferlerle artan forma rekabeti Fatih Terim'in yüzünü güldürdü

Daha önce milli takım aralarında çok sayıda oyuncu eksildiği için takımı toparlamakta zorlanan tecrübeli çalıştırıcı, artık böyle bir problemle karşılaşmıyor.

Yıldızlarla olduğu kadar gençlerle de ilgilenen Fatih Terim, onları da zorlu maratona hazırlıyor.

Beklenen buluşma

Florya’da beklenen büyük buluşma ise gerçekleşti. Bel ağrıları nedeniyle son iki antrenmana katılamayan Terim, sabah çalışmasında Falcao ile bir araya geldi.

Kolombiyalı golcüden beklentileri yüksek olan tecrübeli teknik adam, yeni yıldızına başarı diledi.

(TRT Spor)