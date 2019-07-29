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aksam.com.tr
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:08
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:20

Yeni transfer John Obi Mikel Trabzon'da

Yeni transfer John Obi Mikel Trabzon'da

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Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel, Trabzon'a geldi.

Bordo mavili kulüp, daha önce 2+1 yıllığına anlaşma sağladığı Nijeryalı yıldız John Obi Mikel'i, Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor transferi KAP'a şu şekilde bildirmişti:

"Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

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