Yeni transfer Alper

AKŞAM
Bu sezon yuvaya dönüş amacı; hem saha içinde hem de kulübede Teknik Direktör Ersun Yanal’ın işini kolaylaştırmak olacak 39 yaşındaki kaptan Emre Belözoğlu da, Alper Potuk’la özel ilgileniyor. Taraftarların, 2 sezondur beklenen katkıyı veremeyen Alper Potuk’a karşı da bir tepkisi var. Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu, taraftarların Alper’e olan soğukluğunu çözüme kavuşturmayı istiyor.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...
Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.
FENERBAHÇE, İngiliz ekibi Chelsea’nin 25 yaşındaki forveti Michy Batshuayi’yi kiralamak istiyor.
KANARYA’NIN Sevilla’dan kadrosuna katmak için uğraştığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer için Başakşehir’in de devreye girdiği iddia edildi.
TEKNİK Direktör Ersun Yanal, Alper Potuk’u yeni transfer olarak görüyor ve bu sezon ondan katkı alabileceğini düşünüyor.
Yıldız orta saha oyuncusunun net tavrı, her şeyi kolaylaştırdı: Kayseri Başkanı Erol Bedir, Deniz için, “F.Bahçe’ye gitmek istediğini söyledi. Biz de onay verdik. Bunun üzerine Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık” dedi.
VİİTORUL Teknik Direktörü Hagi, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Gent’e elendikleri karşılaşmanın ardından eleştirilere G.Saray’da forma giydiği yılları örnek göstererek yanıt verdi.