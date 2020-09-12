Yeni teklif Celta Vigo'yu cezbetti! Okay Yokuşlu adım adım Galatasaray'a

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Okay Yokuşlu için teklifini 1,5 milyon euroya çıkartan Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonunu da 5 milyon euroya yükseltti. Celta Vigo bu rakamlara ikna olurken Cimbom, milli futbolcunun transferi için gün sayıyor. Öte yandan başarılı futbolcunun eski takımı Trabzonspor da transfer için devreye girdi ancak Okay Yokuşlu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Etebo’nun ardından Galatasaray’ın orta sahadaki yeni hedefi Okay Yokuşlu. Özellikle Fatih Terim’in istediği 26 yaşındaki başarılı orta saha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



TRABZONSPOR DA DEVREYE GİRDİ

Cim Bom kiralama teklifini 1.5 milyon Euro’ya çıkartırken, önümüzdeki sezon devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu için de rakamı 5 milyon Euro seviyelerine yükseltti. Celta Vigo, bu kez Okay’ı göndermeye hazır. Hatta Trabzonspor da devreye girmiş durumda.

Fırtına, 6 milyon Euro’ya sattığı eski oyuncusu için nabız yokladı fakat Okay’ın tercihini Galatasaray’dan yana kullandığı ve Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi.

Yıldız orta saha, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Galatasaray Yönetimi, hafta içinde bu transferi noktalamayı hedefliyor.