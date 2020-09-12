Yeni teklif Celta Vigo'yu cezbetti! Okay Yokuşlu adım adım Galatasaray'a

Etebo’nun ardından Galatasaray’ın orta sahadaki yeni hedefi Okay Yokuşlu. Özellikle Fatih Terim’in istediği 26 yaşındaki başarılı orta saha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRABZONSPOR DA DEVREYE GİRDİ
Cim Bom kiralama teklifini 1.5 milyon Euro’ya çıkartırken, önümüzdeki sezon devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu için de rakamı 5 milyon Euro seviyelerine yükseltti. Celta Vigo, bu kez Okay’ı göndermeye hazır. Hatta Trabzonspor da devreye girmiş durumda.
Fırtına, 6 milyon Euro’ya sattığı eski oyuncusu için nabız yokladı fakat Okay’ın tercihini Galatasaray’dan yana kullandığı ve Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi.
Yıldız orta saha, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Galatasaray Yönetimi, hafta içinde bu transferi noktalamayı hedefliyor.
Sarı-Kırmızılılar sezonun açılışını Gaziantep mücadelesiyle yapacak. Seyircisiz maçta yeni transferlerin birçoğu da sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
Stoke Cityli taraftarlar, Galatasaray'a kiralanan Oghenekaro Etebo'nun ayrılmasından memnun.
Beşiktaş, Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol stoper Montero'ya şu an için lisans çıkartmayacak.
Trabzonspor, Meksika'da yeni bir stoper adayı buldu. Bordo-Mavililer, Carlos Salcedo için teklifini Tigres'e sundu. Meksika ekibi transfere sıcak bakıyor.
Fransız basını, Olimpik Lyon'un Marcelo'yla yollarını ayıracağını ve oyuncunun Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı.
Trabzonspor, Boca Juniors'ta forma giyen orta saha oyuncusu Ivan Marcone'nin peşini bırakmıyor.