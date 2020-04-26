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aksam.com.tr
  • 26 Nisan 2020 Pazar 09:58
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 09:58

Yeni stadın koltuk rengi için Vali Sonel de devrede

Yeni stadın koltuk rengi için Vali Sonel de devrede

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Adana'ya yeni yapılan stadyumun kırmızı-beyaz olan koltuk renkleri beğenilmeyince taraftarlar sosyal medyada protestoya başlamıştı.

Adana’ya yeni yapılan stadyumun kırmızı-beyaz olan koltuk renkleri beğenilmeyince taraftarlar sosyal medyada protestoya başladı. Adanalı olan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise taraftarlara Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştüğünü koltuk renklerinin tekrardan inceleneceğinin müjdesini verdi.

Adana’da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı ve saha drenaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması beklenirken kırmızı-beyaz olması planlanan koltuklar Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarlarını memnun etmedi. TFF 1.Lig’de mücadele eden iki takımın taraftarları koltukların renklerinin turuncu-lacivert veya mavi-beyaz olması gerek diyerek sosyal medyada ‘kırmızıkoltugahayır’ başlık etiketiyle protesto başlattı.

Aslen Adanalı olan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise konuya dahil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü. Sosyal medyadan taraftarlara açıklama yapan Vali Sonel, “Kıymetli bakanımız ile az önce görüştüm. Adana’mızın 2 güzide takımının mavi-lacivert diğeri de turuncu- beyaz olduğunu ifade ettim. Yeni yapılan stada konulacak kırmızı-beyaz koltukların Adana’da tutmayacağını anlattım. Sağ olsunlar inceletecek” dedi.

Vali Sonel’in bu açıklamasının ardından taraftarlar valiye teşekkür etti.

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