Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7464
  • 6,4474
  • 255.32
  • 96840.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yeni sponsor Medicana

Yeni sponsor Medicana

Yeni sponsor Medicana

F.Bahçe Üniversitesi’nin isim hakkını alan ve iş ortaiğı olan Medicana, futbol takımına da sponsor oldu.

AKŞAM

YENİ sezona başlamadan önce transfer döneminde fırtına gibi giren Fenerbahçe, gelirlerini yükseltmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Üniversitesi’nin isim hakkını satın alan ve kulübün iş ortayı olan Medicana Grubu, Sarı-Lacivertliler’in futbol takımına da sponsor oldu. Resmi bildirimlerin ise kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Başkan Ali Koç’un katkılarıyla ve getirdiği sponsorlarla biraz olsun nefes almıştı. Bu sezon sportif başarıların geleceğine yüksek inançla bakan Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki günlerde yine önemli sponsorlukları da müjdeleyebilir. Medicana’nın net katkısıyla ilgili de henüz net bir bilgi ulaşmadı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sosyal medyada bunu yaptı! Olay paylaşım
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
ABD'li yönetmenden ilginç açıklama: Büyük olasılık film setinde ölürüm
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama
<p>Dünyada 40 milyondan fazla, insan ticareti mağduru var. Avrupa´da her yıl kaybolan 250 bin çocuğu

'İnsanlık Dışı Bir Pazar: Kaçak Organ Piyasası'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Doğru zamanda çekilen muhteşem fotoğraflar

Dünyanın en hızlı trenlerine sahip ülkeleri