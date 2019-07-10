Yeni sponsor Medicana

AKŞAM

YENİ sezona başlamadan önce transfer döneminde fırtına gibi giren Fenerbahçe, gelirlerini yükseltmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Üniversitesi’nin isim hakkını satın alan ve kulübün iş ortayı olan Medicana Grubu, Sarı-Lacivertliler’in futbol takımına da sponsor oldu. Resmi bildirimlerin ise kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Başkan Ali Koç’un katkılarıyla ve getirdiği sponsorlarla biraz olsun nefes almıştı. Bu sezon sportif başarıların geleceğine yüksek inançla bakan Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki günlerde yine önemli sponsorlukları da müjdeleyebilir. Medicana’nın net katkısıyla ilgili de henüz net bir bilgi ulaşmadı.