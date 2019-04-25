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  3. Yeni sezon için golcü arayan Fenerbahçe'den Vincent Aboubakar'a kanca

Yeni sezon için golcü arayan Fenerbahçe'den Vincent Aboubakar'a kanca

Yeni sezon için golcü arayan Fenerbahçe'den Vincent Aboubakar'a kanca

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yaparken, 2019-20'nin kadrosu için de düğmeye bastı.

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Birçok yıldızı gündemine alan sarı-lacivertlilerin listesinden bir de tanıdık isim çıktı. Kanarya'nın 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Vincent Aboubakar'la ilgilendiği ileri sürüldü.

Portekiz basınında bu transfer iddiasıyla ilgili haberler yer alırken, önemli detaylar da verildi.

Sakatlığı nedeniyle 28 Eylül 2018'den bu yana oynamayan 27 yaşındaki golcünün geçtiğimiz hafta forma giyebilecek durumu geldiği belirtildi.

7 AYDIR TOP OYNAMIYOR

Ancak Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun kalan haftalarda Kamerunlu yıldızı riske etmeyeceği kaydedildi.

Bunun nedeni olarak da Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu transfer etmeyi planladığı gösterildi.

Aboubakar'ın sağlık raporları isteyen sarı-lacivertlilerin yapılacak incelemelerin ardından işi resmiyete dökeceği ifade edildi.

Sol diz çapraz bağlarından sakatlanan yıldız futbolcu, yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kaldı.

Fenerbahçe'nin kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuyu kiralamayı hedeflediği de vurgulandı.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon yalnızca 6 lig maçında forma giyen Aboubakar, bu karşılaşmalarda 4 gol attı, 1 de asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 28 lig karşılaşmasında 15 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

(Takvim)

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