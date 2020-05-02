Yeni Ordu Stadı'nın açılış tarihi belli oldu

Daha önce bir kez ertelenen ihale önceki gün yenilendi. 8 firmanın katıldığı ihaleyi kazanan firma, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşme imzalayacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içerinde inşaata başlayacak olan firmanın 180 iş günü içerisinde stadyumu tamamlaması gerekiyor. Bir aksilik olmadığı takdirde stadyum en geç Aralık ayında faaliyete geçecek.
Ordu Stadı’nda ikmal ihalesiyle birlikte çevre düzenlemesi, koltuklar, jeneratör ve trafo, ışıklandırma, skorboard, spor lisesi sınıfı ve 40 kişilik pansiyon yapımı, elektronik aksamlarının tamamlanması, bireysel spor salonlarının bölünmesi ve iki adet yeni spor salonu yapılması gerçekleştirilecek.
Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.
Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.
Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.
Yeni sezonda takımının başında kalmak isteyen başarılı çalıştırıcı, menajeri üzerinden Sarı-Lacivertli Yönetime baskı yapıyor. Kısa süre içinde ise kritik görüşmenin yapılması bekleniyor.
Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezonun ilk transfer hedefi olarak bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Villarreal'in gözden çıkardığı Arjantinli savunmacı Ramiro Funes Mori'yi kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak. 29 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.
Gelecek sezon takıma kaliteli yerli transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, geçen sezon anlaşma sağladığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği Umut Meraş için bir kez daha harekete geçiyor. Başarılı sol bek için ocak ayında Galatasaray da Le Havre'nin kapısını çalmıştı.
Trabzonspor'un transfer gündemindeki Giorgi Chakvetadze için West Ham United, Roma ve Bordeaux da devrede. Gürcü yıldız, Şota ve Arçil'in de etkisiyle Bordo-Mavililere gelmeye sıcak bakıyor.