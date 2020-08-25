Yeni MHK'da başkan Serdar Tatlı, başkan vekili Metin Tokat

SPOR GÜNDEMİ

Kralın veliahtı Cyle Larin Kralın veliahtı Cyle Larin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'ın boşluğunu Cyle Larin ile dolduracak. Kartal'ın bugün tur için gol ve gollere ihtiyacı var. Bu zor görev ise Burak'ın yokluğunda Kanadalı'nın omuzlarında olacak. Kiralıktan dönen Kanadalı bunu başarırsa Beşiktaş'ta kalıcı olmanın da adeta imzasını atacak.

Aslan'ın önceliği Seri ve Lemina Aslan'ın önceliği Seri ve Lemina Orta sahaya 3 takviye yapmayı isteyen Galatasaray'da Lemina ve Seri defteri kapanmadı. İki oyuncu da indirime gitmeyi kabul etti.

Biglia'nın ilk tercihi Trabzonspor Biglia'nın ilk tercihi Trabzonspor İtalyan basını Torino'nun, Milan'la sözleşmesi biten Lucas Biglia ile anlaştığını ancak oyuncunun masada bulunan Trabzonspor teklifi nedeniyle beklemeye geçtiğini iddia etti.

Yunan makamları: 'Endişe etmeyin' Yunan makamları: 'Endişe etmeyin' PAOK maçı öncesi Beşiktaş'a yönelik tehdit ve tahrik içerikli mesajlar olsa da Yunan makamları, “Hiçbir olay çıkmayacak. Her türlü önlemi aldık. Rahat olun” diye güvence verdi.

Mauricio Lemos Fenerbahçe'de Mauricio Lemos Fenerbahçe'de Transfer sezonunun hızlı takımı Sarı-Lacivertliler, stopere de bir takviye yaptı. Kanarya, İspanyol ekibi Las Palmas'tan Uruguaylı Lemos'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki stoper için 1.5 milyon euro bonservis bedeli verilecek.3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Mauricio Lemos'a ise yıllık 900 bin euro ödenecek.