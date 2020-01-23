Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter kontrolden geçti

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni transfer Remi Walter'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Remi Walter'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle muayenelerinin tamamlandığı kaydedildi.
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