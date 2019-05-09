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  3. Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlük için Hamit Altıntop'la anlaşacağı iddia edildi

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlük için Hamit Altıntop'la anlaşacağı iddia edildi

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlük için Hamit Altıntop'la anlaşacağı iddia edildi

Erol Bulut ile yolları ayırdıktan sonra Ali Ravcı ile 2 maça çıkan ve bu maçları kazanan Yeni Malatyaspor'da bir yandan da yeni sezonun hazırlıkları yapılıyor.

Gidecek ve kalacak futbolcuları yavaş yavaş belirleyen sarı-kırmızılıların, yeni teknik adam konusunda da karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Başkan Gevrek’in haziran ayında yapılacak olağan kongrede yeniden seçilmesi halinde aslen Malatyalı olan Hamit Altıntop ile teknik adamlık için el sıkışacağı iddia ediliyor. Şu an takımın başında teknik sorumlu olarak görev yapan Ali Ravcı’nın sezon sonu sportif direktörlük görevine devam edeceği, takımın başına ise Hamit Altıntop’un getirileceği konuşuluyor.

Konuya ulusal basının da yer ayırması üzerine gözlerin çevrildiği Adil Gevrek herhangi bir açıklama yapmazken, Hamit Altıntop’un ise söz konusu iddiayı yalanlamadığı ifade ediliyor.

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