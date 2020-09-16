Yeni Malatyaspor'un Roma ile başı dertte

Süper Lig'e 3-0'lık Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor'un başı yeni forması nedeniyle derde girdi. İtalyan devi Roma'nın, formasını taklit ettiği suçlamasıyla sarı siyahlıları mahkemeye verme kararı aldığı iddia edildi.
İtalyan basınındaki haberlere göre; Yeni Malatyaspor'un böyle bir forma seçimi yapmadan önce Roma'dan izin alması gerekiyordu ve bu yüzden yeni formalar Malatya'nın ciddi bir tazminat ödemesine sebep olabilir.
"BİR SPONSOR AYNI FORMAYI NASIL YAPABİLİR?"
İtalyanlar ayrıca, iki takımın forma sponsoruna da tepki gösterdi ve "Bir sponsorun başka bir ülkedeki departmanı aynı formayı nasıl yapabilir?" yorumunda bulundu.
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