Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor'dan tarihi başarı

Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde 2. tur eleme maçında, 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana’yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.