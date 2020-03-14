Yeni Malatyasporlu oyuncuya koronavirüs şüphesi

Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya’ya gidip gelen Thievy Bifouma, Yeni Malatyasporlu diğer futbolcuları tedirgin etti. Corana virüsü salgını nedeniyle durumdan endişe eden oyuncular konuyu yönetime iletirken, yapılan kontrollerde Bifouma’da herhangi bir sıkıntı olmadığı öğrenildi.
Konuyla ilgili konuşan Başkan Adil Gevrek, “Bifouma, İspanya’ya giderken tüm önlemlerini aldı ve maskesini taktı. Nihat Özdemir ile konuyla ilgili bir görüşmem oldu. Başkanımıza tüm detayları anlattım” dedi.
Teknik direktör Hikmet Karaman ise, “Oyuncularda ister istemez bir endişe durumu yaşandı” itirafında bulundu.
(Fanatik)
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özellikle İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Serie A ekibi Fiorentina, iki futbolcusu ve bir personelinde virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.
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